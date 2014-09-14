У Росії побили ведучу опозиційного каналу "Дождь"

Про це повідомляє Дождь.

Ввечері двоє невідомих підійшли до Ксенії, коли вона наближалася до свого дому в Мілютінському провулку, і завдали їй більше десяти ударів по обличчю.

Коли журналістка втратила свідомість, нападники зняли з неї сережки і забрали мобільний телефон. За її словами, злочинці при цьому нічого не говорили.

Постраждала перебуває в лікарні, у неї струс мозку і перелом лицьової кістки.

Читайте такожУ Петербурзі через проукраїнську позицію побили журналіста «Еха Москви»Ксенія є членом виборчої комісії з правом вирішального голосу на ділянці 64 (45-й виборчий округ, Міщанський район). Чотирнадцятого вересня, у день виборів у Мосміськдуму, вона повинна була працювати на дільниці.

У неділю її в лікарні допитав слідчий.