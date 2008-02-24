Президентські вибори на Кіпрі виграв комуніст
18:39, 24 лютого 2008Світ
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Комуніст Димитріс ХРІСТОФІАС обраний президентом Республіки Кіпр. Про це свідчать результати обробки виборчою комісією 100% бюлетенів.
Як передає Газета.Ru, генеральний секретар комуністичної Прогресивної партії трудового народу Кіпру (АКЕЛ) Д.ХРІСТОФІАС набрав 53,4% голосів, а його суперник - кандидат від правої партії "Демократичний заклик" Іоанніс КАСУЛІДІС здобув 46,6%.
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