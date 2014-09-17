Московський суд відпустив під заставу фігуранта російсько-білоруського калійного конфлікту

"Суд 1 вересня задовольнив клопотання слідчого про зміну Баумгертнеру запобіжного заходу на заставу в 15 млн руб.", - повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-секретаря суду Ганну Фадєєву.

Вона додала, що ніхто з учасників засідання не заперечував проти обраного запобіжного заходу.

В даний час заставу вже внесено, і Баумгертнера звільнено з-під домашнього арешту.

У компанії "Уралкалій" не коментують інформацію про звільнення її колишнього гендиректора Владислава Баумгертнера з-під домашнього арешту. Така інформація була опублікована в інтерв'ю чинного глави компанії Дмитра Осипова The Wall Street Journal.

Читайте також"Уралкалій" вирішив помиритися з МінськомОфіційний представник генпрокуратури Білорусі Петро Кисельов заявив, що рішення про зміну запобіжного заходу екс-главі "Уралкалію" Владиславу Баумгертнеру перебуває в юрисдикції Росії. Так він відповів на питання про те, чи була поставлена до відома білоруська сторона про прийняте щодо Баумгертнера рішення.

У Слідчому комітеті Білорусі також не стали коментувати рішення російського суду.

"Слідчий комітет провів свою роботу, матеріали кримінальної справи були передані в генеральну прокуратуру, яка, в свою чергу, направила справу в генеральну прокуратуру Росії", - зазначив начальник відділу інформації та зв'язків з громадськістю СК Білорусі Сергій Кабакович.

Кримінальну справу стосовно колишнього голови компанії "Уралкалій" Владислава Баумгертнера, її колишнього співвласника Сулеймана Керімова і ще чотирьох екс-співробітників Білоруської калійної компанії (БКК) було повністю передано в Генпрокуратуру Росії у вересні.

Екс-глава "Уралкалію" Владислав Баумгертнер був заарештований у Мінську в серпні 2013 року за звинуваченням у зловживанні повноваженнями. 22 листопада він був екстрадований до Росії і поміщений в одну з московських СІЗО, а у грудні переведений під домашній арешт.

Історія з затриманням Баумгертнера стала однією з ланок серйозного російсько-білоруського торгового конфлікту.

Так, віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, коментуючи 29 серпня минулого року ситуацію з затриманням Баумгертнера, заявив, що Росія через це може переглянути низку питань двостороннього співробітництва з Білоруссю, включаючи скорочення поставок нафти, перевірки продукції АПК і затягування питання про новий кредит.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку 2014 року повідомив, що Білорусь в минулому році через проблеми в калійній сфері недоотримала 1,5-1,7 млрд дол.