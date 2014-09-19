Санкції Заходу проти Росії скасують нескоро - заступник голови уряду РФ

Про це "ИТАР-ТАСС" напередодні міжнародного інвестиційного форуму в Сочі заявив заступник голови уряду Дмитро Козак.

США і країни ЄС наклали санкції на ряд великих російських компаній і банків, включаючи "Роснефть", Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк, практично заблокувавши для них можливість запозичень на західних ринках капіталу через ситуацію в Україні.

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"Навряд чи найближчим часом що-небудь зміниться з точки зору зовнішніх умов, які впливають на економіку Росії", - сказав Козак. - У бізнесу викликає підвищений інтерес, як ми будемо вибудовувати умови для інвестицій на майбутні час".

Козак заявив, що для скасування санкцій "має статися багато чудесного"​​, і належить знайти "багато компромісів щодо ситуації навколо України, перш за все внутрішніх компромісів, які повинні знайти політичні сили в Україні".

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Козак сказав, що кількість учасників форуму, другої за значимістю інвестиційної площадки в країні після Санкт-Петербурзького економічного форуму, значно зросла порівняно з минулим роком.

"Ми намагаємося щороку обговорювати актуальну тематику. Цього року є свої особливості, країна потрапила в складну зовнішньоекономічну ситуацію. Звичайно, і бізнес, і влада обговорюватимуть питання розвитку економіки в цих непростих умовах", - сказав Козак.