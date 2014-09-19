Прем'єр Шотландії, який ініціював референдум про незалежність, визнав поразку

Про це він заявив під час виступу після оприлюднення перших результатів референдуму, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Independent.

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"Мені шкода що результати виявилися саме такими, але ми приймаємо демократичний вибір шотландського народу. Я хочу зазначити, що значна кількість людей проголосувала за незалежність", - заявив лідер кампанії з підтримки незалежності Шотландії.

"Я визнаю результати референдуму та обіцяю продовжувати конструктивну працю і надалі", - додав він.

Згідно з результатами голосування, 55,4% шотландців проголосували проти виходу країни зі складу Великобританії.

Раніше, прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон привітав лідера протилежного табору Алістера Дарлінга з проведенням успішної кампанії.