Медведєв змушений був давати пояснення сербському президентові

Перший віце-прем`єр російського уряду і кандидат в президенти Росії, Дмитро Медведєв, вимушений був давати сьогодні пояснення сербському президентові Борису Тадічу у зв`язку з інцидентом, що трапився кілька днів тому в ефірі телеканалу "Росія", повідомляє "Эхо Москвы".

«Борис Тадіч підкреслив, що, звичайно, розуміє, що ці неприйнятні для Сербії висловиніяк не можуть відображати позицію Росії», - сказало джерело ІТАР ТАРС.