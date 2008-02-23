Російський держканал ініціював міжнародний скандал з Сербією

Сербські дипломати глибоко обурені заявою журналіста державного телеканалу "Росія" Костянтина Сьоміна, який в прямому ефірі схвалив здійснене кілька років тому вбивство прем`єр-міністра Сербії Зорана Джинджича. Посольство Сербії в Москві вже зажадало у телеканалу стенограму коментаря, який прозвучав вночі у випуску програми "Вести плюс", повідомляє "Избранное".

Як заявив "Эху Москвы" посол Сербії у Росії Станімір Вукічевіч, офіційна заява послідує після ознайомлення зі стенограмою коментаря.

У п`ятницю вночі о 24 годині вийшов черговий випуск програми "Вести плюс", який був в основному присвячений подіям в Белграді. Крім репортажів зі столиці Сербії, де у четвер увечері почалися масові безпорядки, програма включала і низку коментарів ведучого.

Один з них стосувався убитого кілька років тому прем`єр-міністра Сербії Зорана Джинджича. Тележурналіст державного каналу назвав в ефірі убитого прем`єра "західною маріонеткою, яка заслужено дістала кулю". І звинуватив керівництво Сербії в тому, що воно "продавало героїв сербського Опору Гаазькому трибуналу".

Цитата з програми: "Сьогодні жителі Белграда напевно пригадали інші мітинги. Пригадали, як шаленів натовп, що скидав старого Мілошевича. Ті ж самі, між іншим, футбольні фанати. Як країна, що очманіла від ліберальних обіцянок, плачем проводжала на той світ західну маріонетку Зорана Джинджича - людину, яка розвалила легендарну сербську армію і спецслужби, продавала до Гааги героїв сербського опору за абстрактну економічну допомогу і одержала за це заслужену кулю ".

Як вважають дипломати, подія або відображає позицію російської держави, або є самодіяльністю журналіста.

Співробітники посольства мають намір вимагати офіційних роз`яснень.

Newsru