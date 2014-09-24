Росіянам нагадали, як призивали в армію Єсеніна

Про це повідомляє Російське військово-історичне товариство (РВІО), яке встановило дошку.

"Це перша пам'ятна дошка в Рязані, в якій увіковічнюється пам'ять про першу світову війну. Дошка і будівля, на якому вона встановлена, тепер увійде в міський екскурсійний єсенінський маршрут", - розповів голова регіонального відділення РВІО та ініціатор встановлення пам'ятної дошки Арсен Бабурін.

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Сергій Єсенін пройшов призовну комісію у травні 1915 року, був призваний в армію в січні 1916-го. Завдяки дружнім зв'язкам йому вдалося влаштуватися санітаром в Царськосєльський військово-санітарний поїзд № 143, уникнувши окопів. На цьому поїзді поет їздив у тому числі і прифронтовими тоді територіями України.