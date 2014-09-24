Пан Гі Мун: з точки зору принципів ООН це був жахливий рік

Виступаючи перед початком загальнополітичної дискусії на 69-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мунзакликав врятувати надію на мир між палестинцями та ізраїльтянами. Він привернув увагу до неспокійної ситуації в Україні та заявив про необхідність єдиним фронтом виступити проти екстремістських груп, що загрожують міжнародному миру і безпеці, повідомляє Центр новостей ООН.

«У цьому році обрій надії затьмарено. В наших серцях - тяжкість жахливих злодіянь і загибелі невинних людей. Знову повернулися привиди холодної війни. Ми стали свідками того, як надії, пов'язані з Арабською весною, обернулися насильством, - сказав Пан Гі Мун.

Він зазначив, що з кінця Другої світової війни у світі ніколи не було так багато біженців, переміщених осіб і людей, які шукають притулку, як зараз. За його словами, ніколи раніше ООН не доводилося надавати допомогу такому великому числу нужденних.

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«З точки зору дотримання принципів ООН це був жахливий рік», - зазначив Пан Гі Мун. Він нагадав про використання бочкових бомб, випадки обезголовлювання людей, умисне використання голоду в якості покарання цивільного населення, напади на лікарні, укриття ООН та інші грубі порушення прав людини та законності.

«Після нещодавньої трагедії в Газі палестинці та ізраїльтяни віддалилися один від одного більше, ніж коли-небудь раніше. Якщо ми не збережемо рішення про дві держави, то опинимося в ситуації безперервних бойових дій», - заявив Пан Гі Мун.

Він підкреслив, що ситуація в Україні і навколо України залишається неспокійною.

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«В Іраку і Сирії ми бачимо нові витки жорстокого варварства, яке з кожним днем стає все більш руйнівним і поширюється по всьому регіону», - сказав Генеральний секретар.

Він нагадав, що мусульманські лідери всього світу заявили, що іслам не має ніякого відношення до терористичних організацій, які сіють хаос у всьому регіоні.

Генеральний секретар ООН звернувся до світових лідерів із закликом зупинити звірячі злочини у всьому світі і ввести в дію механізми, які дозволять не допускати грубих порушень прав людини.

Пан Гі Мун зазначив, що сьогодні ми стикаємося з усе більш численними і складними викликами. «Люди закликають захистити їх від жадібності і нерівності. ООН повинна відповісти на цей заклик. Минуло ціле століття з часу Першої світової війни, ось уже сімдесят років працює ООН. Тим не менш, до цих пір наш світ - зовсім не такий мирний, яким ми хотіли б його бачити і яким він повинен бути. Сьогодні ми переживаємо набагато більше криз, викликаних діяльністю людини, ніж стихійними лихами», - заявив він.

«Війна. Бідність. Невігластво. Кризи, створені людьми, вирішити можуть тільки самі люди. Я не думаю, що наше покоління може зі спокійною совістю залишити нашим дітям світ в його нинішньому стані», - сказав глава ООН.