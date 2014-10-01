Держдума РФ з держбюджету хоче відшкодовувати мільярдерам збиток від санкцій
Комітет Держдуми Росії з конституційного законодавства і держбудівництва рекомендував до прийняття законопроект щодо непокори рішенням іноземних судів і компенсації "потерпілому" від неправомірного рішення" з федерального бюджету.
Проект закону можуть розглянути на пленарному засіданні 7 жовтня, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Згідно з документом, судові акти іноземних судів у справах, які повинні розглядати російські суди, визнаються "завідомо неправосудними". У зв'язку з цим громадянам і організаціям Росії Держдума хоче дати можливість оскаржувати такі рішення, наприклад, про відчуження закордонного майна, в російських судах.
Більш того, позивачу російський суд повинен надати компенсацію. Виходячи з "втрат", яких зазнав громадянин Росії за рішенням іноземного суду. Гроші на компенсації пропонується брати з федерального бюджету або за рахунок відчуження майна країни, яка винесла "неправомірне" рішення проти громадянина РФ.
Читайте такожЄС залишив у силі санкції проти РФ
Як розповів автор законопроекту фракції "Єдина Росія" Володимир Поневежський, "дія закону буде поширюватися на всі рішення зарубіжних цивільних і арбітражних судів щодо майна російських громадян". Зрозуміло, у зв'язку з винесенням даного законопроекту єдинорос згадав про проблему мільярдера, близького до Путіна, Ротенберга, у якого італійський суд заарештував віллу. Таким чином, у "Єдиній Росії" вважають за доцільне віддавати мільярдерам, які потрапили під санкції, гроші безпосередньо з держбюджету Росії.
Примітно, однак уряд проект закону не підтримав. У Медведєва заявили, що "Росія не може і не повинна зазнавати несприятливих наслідків у вигляді виплат з бюджету у разі порушення прав іншою державою.
Читайте такожРубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня
23 вересня італійська газета Corriere della Sera повідомила, що в Італії заарештували майно близького до Путіна мільярдера Аркадія Ротенберга.