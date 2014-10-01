Держдума РФ з держбюджету хоче відшкодовувати мільярдерам збиток від санкцій

Проект закону можуть розглянути на пленарному засіданні 7 жовтня, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Згідно з документом, судові акти іноземних судів у справах, які повинні розглядати російські суди, визнаються "завідомо неправосудними". У зв'язку з цим громадянам і організаціям Росії Держдума хоче дати можливість оскаржувати такі рішення, наприклад, про відчуження закордонного майна, в російських судах.

Більш того, позивачу російський суд повинен надати компенсацію. Виходячи з "втрат", яких зазнав громадянин Росії за рішенням іноземного суду. Гроші на компенсації пропонується брати з федерального бюджету або за рахунок відчуження майна країни, яка винесла "неправомірне" рішення проти громадянина РФ.

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Як розповів автор законопроекту фракції "Єдина Росія" Володимир Поневежський, "дія закону буде поширюватися на всі рішення зарубіжних цивільних і арбітражних судів щодо майна російських громадян". Зрозуміло, у зв'язку з винесенням даного законопроекту єдинорос згадав про проблему мільярдера, близького до Путіна, Ротенберга, у якого італійський суд заарештував віллу. Таким чином, у "Єдиній Росії" вважають за доцільне віддавати мільярдерам, які потрапили під санкції, гроші безпосередньо з держбюджету Росії.

Примітно, однак уряд проект закону не підтримав. У Медведєва заявили, що "Росія не може і не повинна зазнавати несприятливих наслідків у вигляді виплат з бюджету у разі порушення прав іншою державою.

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23 вересня італійська газета Corriere della Sera повідомила, що в Італії заарештували майно близького до Путіна мільярдера Аркадія Ротенберга.