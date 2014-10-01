Новий уряд Польщі буде вести прагматичну політику з Україною

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявила новий прем'єр-міністр країни Єва Копач в сеймі, розповідаючи про пріоритети своєї політики перед затвердженням на цю посаду.

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"Метою мого уряду буде проведення прагматичної політики в контексті того, що відбувається в Україні", - сказала вона.

Єва Копач назвала серед своїх завдань збереження єдності позиції західних держав у контексті кризи в Україні, але зазначила, що Польща не буде виходити з нереальними ініціативами. "Важливо - не допустити ситуації, коли Польща залишиться наодинці через висунення нереальних цілей", - сказала вона.

Голова польського уряду висловила сподівання на успішне вирішення конфлікту в Україні в рамках досягнутих нещодавно домовленостей в Мінську, але зазначила, що Польща ніколи не погодиться на втрату Україною частини її території.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Броніслав Коморовський 22 вересня затвердив склад нового уряду Польщі на чолі з Євою Копач.