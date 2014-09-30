Польща готова допомогти Україні у підвищенні боєздатності – сенатор

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, про це польський сенатор Богдан Кліх заявив сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Кліх наголосив на готовності сприяти Україні у підвищенні її боєздатності та надавати експертну допомогу з реформування безпекового сектора.

Клімкін відзначив високий рівень українсько-польського діалогу та подякував за підтримку Польщею територіальної цілісності і суверенітету України.

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