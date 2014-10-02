МЗС РФ сподівається на продовження роботи по «Південному потоку» після зміни складу ЄК

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олексій Мєшков, повідомляє Газета.Ru.

«Справа в тому, що роботи по «Південному потоку» ведуться на цілому ряді напрямків. Йде відповідна підготовка і на болгарській ділянці. В даний час Болгарія стоїть на порозі парламентських виборів, а в ЄС йде зміна єврокомісарів. У квітні робоча група Росія - ЄС зустрічалася щодо «Південного потоку». Ми сподіваємося, що після того, як відбудуться всі зміни в Євросоюзі, ця робота буде продовжена», - сказав він.

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За його словами, будівництво «Південного потоку» є гарантією енергобезпеки Європи.

«Якщо колеги вважають, що їм енергетична безпека не потрібна - це їх вибір», - зазначив Мішків.