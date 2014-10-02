МЗС РФ сподівається на продовження роботи по «Південному потоку» після зміни складу ЄК
Влада Росії сподівається, що після оновлення складу Єврокомісії роботи за проектом газопроводу «Південний потік» буде продовжено.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олексій Мєшков, повідомляє Газета.Ru.
«Справа в тому, що роботи по «Південному потоку» ведуться на цілому ряді напрямків. Йде відповідна підготовка і на болгарській ділянці. В даний час Болгарія стоїть на порозі парламентських виборів, а в ЄС йде зміна єврокомісарів. У квітні робоча група Росія - ЄС зустрічалася щодо «Південного потоку». Ми сподіваємося, що після того, як відбудуться всі зміни в Євросоюзі, ця робота буде продовжена», - сказав він.
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За його словами, будівництво «Південного потоку» є гарантією енергобезпеки Європи.
«Якщо колеги вважають, що їм енергетична безпека не потрібна - це їх вибір», - зазначив Мішків.