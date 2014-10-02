У Гонконзі з’явився свій "Антимайдан"
20:24, 02 жовтня 2014Світ
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У Гонконзі, де проходять масові антиурядові акції протесту, гуртуються й активісти, що підтримують владу.
REUTERS
Як повідомляє Euronews, поки мітингарі займають позиції біля будівлі уряду, у місті з‘явився своєрідний “Антимайдан”.
Група людей з блакитними стрічками винуватить протестувальників у завданні шкоди економіці найбільшого фінансового центру Азії.
Тим часом біля будинку уряду Гонконгу протестувальники спорудили композицію з парасольок, що стали символом гонконзького протесту.
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Нагадаємо, попри вимоги протестувальників, глава адміністрація Гонконгу Лян Чженьїн заявив, що не піде у відставку.
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