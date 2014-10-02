У Гонконзі з’явився свій "Антимайдан"

Як повідомляє Euronews, поки мітингарі займають позиції біля будівлі уряду, у місті з‘явився своєрідний “Антимайдан”.

Група людей з блакитними стрічками винуватить протестувальників у завданні шкоди економіці найбільшого фінансового центру Азії.

Тим часом біля будинку уряду Гонконгу протестувальники спорудили композицію з парасольок, що стали символом гонконзького протесту.

Читайте такожУ Гонконзі почалися зіткнення демонстрантів з поліцією (онлайн-трансляція)На вихідних парасолями люди захищалися від перцевого спрею поліції.

Нагадаємо, попри вимоги протестувальників, глава адміністрація Гонконгу Лян Чженьїн заявив, що не піде у відставку.