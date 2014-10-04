У Петербурзі відбулася акція проти забивання баранів

"Якщо люди не припинять вбивати тварин, не припиняться і війни, і люди будуть продовжувати вбивати одне одного", - під таким гаслом в одному з районів Петербурга, Ломоносова пройшли масові пікети проти вбивства тварин. У них взяли участь близько 50 активістів, в руках у яких били плакати: "Тварини - такі ж люди, як ми, тільки у них інші сорочки", "Ми з тобою однієї крові!", "Не допустимо зоофашизму в рідному місті!".

Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" в Санкт-Петербурзі Тетяна Вольтская, перехожі дуже жваво реагували на події, активістам вдалося зібрати близько 300 підписів під зверненням на захист тварин, яке передбачається направити в Раду Федерації і губернатору Петербурга.

Захисники тварин наголошують, що вони поважають звичаї мусульман, але вважають, що кількість забитих жертовних баранів можна різко скоротити.

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- Ми сьогодні знайшли баранячу шкуру і нутрощі біля річки в селі Мартишкіно, - розповіла голова благодійної правозахисної організації "Право на життя" Світлана Лось. - Але ми сьогодні вийшли на пікети не тільки на захист баранів, але і на захист всіх убитих людиною тварин, зокрема собак. У нас в Ломоносові масово вбивали на вулицях собак, яких нещодавно за спеціальною міською програмою прищепили, стерилізували, кастрували і чипували, тобто витратили на це чималі бюджетні гроші. А тепер знову на гроші платників податків найняли людей, які вбивають цих собак отрутою, від якої тварини довго і болісно вмирають від асфіксії. Тобто ми бачимо в цих діях злочини відразу за двома статтями - жорстоке ставлення до тварин і розтрата бюджетних грошей.

Крім того, активісти ратують за те, щоб люди взагалі припинили їсти м'ясо.

В цей же день у Петербурзі на Марсовому полі пройшла акція "Порожній повідок" - проти дій догхантерів, які останнім часом знову активізувалися в Петербурзі.