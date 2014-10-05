У Гонконзі протестувальники погодилися прибрати частину барикад

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Associated Press. Як зазначає агентство, телевізійний матеріал з центру подій показав представника протестувальників, який потиснув руку поліцейському. Передбачається, що подібні дії стали частиною стратегіїмітингувальників, спрямованої на те, щоб провести перегрупування сил.

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За даними агентства Рейтер, лідери протестуючих студентів закликали своїх прихильників покинути віддалені райони і приєднатися до основної маси демонстрантів в центрі міста.

Нагадаємо, в неділю в Гонконзі поліція спробувала розігнати натовп протестуючих.