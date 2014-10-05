Влада Гонконгу висунула протестувальникам ультиматум

Голова регіональної адміністрації Гонконгу Лян Чженьін у відеозверненні заявив про те, що ситуація може вийти з-під контролю і буде мати серйозні наслідки для громадського порядку і безпеки, передає Deutsche Welle.

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Повідомляється, що в ніч на неділю в Гонконзі пройшла спокійно. Сутичок між протестувальниками і поліцією не було.

Уультиматум влада пояснила необхідністю відновити нормальну роботу адміністративних органів, а також створити умови для того, щоб "діти могли спокійно ходити до школи".

Як повідомляв УНІАН, в Гонконзі проходять масові демонстрації з вимогою демократизації виборчої системи і зменшення залежності від рішень центральної влади Китаю. Кілька днів тому відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією, десятки активістів були затримані. 2 жовтня, сотні протестуючих студентів блокували будівлю адміністрації Гонконгу. У підсумку глава Гонконгу відмовився піти у відставку, але погодився на переговори.