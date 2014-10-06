Суд США дозволив гей-шлюби ще у 5 штатах
20:39, 06 жовтня 2014Світ
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Верховний Суд США дозволив гей-шлюби ще в п'яти штатах країни.
REUTERS
Резонансна справа про права гомосексуалів, розгляд якої розпочався учора, стосувалась штатів Вірджинія, Юта, Індіана, Оклахома і Вісконсин, передає Reuters.
Таким чином, кількість штатів в США, в яких узаконені одностатеві шлюби, зросла з 19 до 24.
Крім того, Верховний суд звузив компетенції судових органів штатів з даного питання - відтепер вони не матимуть повноважень їх забороняти.
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