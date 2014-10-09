Влада Гонконгу відмовився від переговорів з демонстрантами

Як заявив представник уряду, "заклик студентів до розширення протестного руху зруйнував базис довіри наших переговорів, конструктивний діалог буде неможливий", повідомляє Deutsche Welle.

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Раніше лідери демонстрантів заявили, що розширять акцію протесту в Гонконзі, якщо уряд спеціального адміністративного району не дослухається до їхніх вимог.

Студенти планували заблокувати нові частини міста. Учасники протестів вимагають від влади скасування закону про вибори, який обмежує свободу висування кандидатів на пост глави адміністрації Гонконгу.