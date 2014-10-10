Сім'ї загиблих пасажирів «Боїнга» подадуть до суду на Нідерланди
Родичі голландців, загиблих в авіакатастрофі «Боїнга-777» під Донецьком, готують колективний позов проти уряду Нідерландів.
Як повідомив адвокат Боб ван дер Гоен (Bob van der Goen), який представляє інтереси сімей загиблих, вони мають намір добиватися компенсацій. За його словами, родичі загиблих вже проінформували нідерландський уряд у письмовій формі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
У четвер, 9 жовтня, глава МЗС Нідерландів Франс Тіммерманс заявив, що один із загиблих при падінні «Боїнга» був знайдений з кисневою маскою. Її наявність, зауважив міністр, означає, що у людини, яка перебувала на борту, був час надіти її. До цього моменту експерти дотримувалися версії, що всі пасажири і члени екіпажу загинули миттєво.
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Раніше про намір подати в суд на Україну заявили родичі громадян Німеччини, загиблих в результаті падіння лайнера. Вони звинувачують український уряд і президента у ненавмисному вбивстві 298 осіб. За кожного загиблого німця сім'ї розраховують відсудити один мільйон євро.
Пасажирський лайнер компанії «Малайзійські авіалінії», що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, розбився 17 липня в Донецькій області України. Всі 298 осіб, які знаходилися на борту літака, загинули. Переважна більшість пасажирів - 193 людини - були підданими Нідерландів. Розслідуванням причин авіакатастрофи займаються Нідерланди, а розшифровка чорних скриньок проводиться на території Великобританії.