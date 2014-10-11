Китай не збирається йти на поступки протестувальникам Гонконгу
08:25, 11 жовтня 2014Світ
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Китайський прем'єр-міністр Лі Кецян переконаний, що в Гонконзі може бути забезпечена "соціальна стабільність".
REUTERS
Про це він заявив під час візиту в Німеччину, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Лі Кецян також підкреслив, що Пекін буде далі використовувати модель "одна країна, дві системи" при управлінні Гонконгом, і ніяких змін у рівні автономії цих територій не планується.
Тисячі демонстрантів залишаються у фінансовому районі Гонконгу, після того як кілька днів тому влада міста скасували переговори з протестуючими студентами.
Тим не менш, як зазначають кореспонденти, кількість демонстрантів зменшилася.
Протестувальники виступають проти наміри Пекіна фільтрувати кандидатів на місцевих виборах в Гонконзі в 2017 році.
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