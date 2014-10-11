Китай не збирається йти на поступки протестувальникам Гонконгу

Про це він заявив під час візиту в Німеччину, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Лі Кецян також підкреслив, що Пекін буде далі використовувати модель "одна країна, дві системи" при управлінні Гонконгом, і ніяких змін у рівні автономії цих територій не планується.

Тисячі демонстрантів залишаються у фінансовому районі Гонконгу, після того як кілька днів тому влада міста скасували переговори з протестуючими студентами.

Тим не менш, як зазначають кореспонденти, кількість демонстрантів зменшилася.

Протестувальники виступають проти наміри Пекіна фільтрувати кандидатів на місцевих виборах в Гонконзі в 2017 році.

Читайте такожВлада Гонконгу висунула протестувальникам ультиматум