Тропічний шторм "Гонсало" переріс в ураган і обрушиться на Бермуди

Про це заявили у вівторок офіційні представники Національного центру зі спостереження за ураганами в Майамі (штат Флорида), повідомляє ИТАР-ТАСС.

Швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища досягає 185 км на годину (51,4 метра в секунду). Гонсало, за інформацією фахівців центру, знаходиться приблизно в 1,2 тис. км на південь від Бермудських островів і наближається до них. Як очікується, ураган досягне архіпелагу приблизно протягом доби і до цього часу ще більше посилиться.

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку - з 1 червня по 30 листопада. "Гонсало" став сьомим тропічним штормом, що зародився над Атлантичним океаном. Це дещо менше за середні показники за сезон.

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Атмосферне явище класифікується як шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 63 км на годину. При швидкості вітру 118 км на годину і більше шторм стає ураганом.

Також повідомлялося, що субтропічний шторм Фей набирає обертів.