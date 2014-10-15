У центрі столиці Єгипту пролунав вибух

Саморобну бомбу підірвали у центрі єгипетської столиці.

Біля будівлі вищого суду юстиції у Каїрі вибухнула бомба. Постраждали дев’ятеро людей. За словами правоохоронців, бомбу залишили біля припаркованого автомобіля, неподалік виходу зі станції метро.

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Чи був мішенню нападу хтось конкретний - невідомо, відповідальність за організацію вибуху поки теж на себе ніхто не взяв.