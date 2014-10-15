Медведєв пригрозив Україні економічними наслідками через її вступ до ЄС

Про це глава російського уряду заявив в інтерв'ю телекомпанії CNBC.

Медведєв підкреслив, що Україна може зробити "будь-який вибір". «Хоче - може йти в Євросоюз. Хоче йти в інший бік - хай іде!" – заявив він.

"Але ми вважаємо, що ризики, які стоять перед Україною у зв'язку з початком особливих, просунутих економічних відносин із Європейським Союзом, - достатньо високі. Але це - відповідальність українського керівництва", - прокоментував російський прем'єр.

Медведєв також заявив, що вважає "громадянською війною" події на сході України.

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"Ми глибоко стурбовані подіями в Україні. Ми хотіли б, щоб завершилася громадянська війна, спровокована переворотом на початку цього року", - сказав він.

"Наша нинішня мета - допомогти відновити мир в Україні", - додав Медведєв.

Прем'єр-міністр Росії, крім того, заявив, що "перезавантаження" відносин із США "неможливе" до скасування санкцій.

"Ні, звичайно. Це абсолютно неможливо. Це не ми придумали ці санкції, а наші міжнародні партнери", - заявив він, відповідаючи на запитання про можливість перезавантаження відносин Росії з США.