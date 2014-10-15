BBC: Через снігові бурі в Гімалаях загинули десятки людей

В одному з випадків через сильну снігову бурю в районі популярного туристичного маршруту "Трек навколо Аннапурни" загинули вісім непальців, двоє ізраїльтян і двоє поляків, передає BBC Україна.

Також в Гімалаях загинув турист з Франції, впавши в річку. Через снігові бурі загинули три місцевих пастуха. Зниклими без вісти вважають ще п'ятьох іноземців.

Військові проводять рятувальну операцію. Їм вдалося врятувати кілька десятків людей.

Жовтень є найпопулярнішим місяцем для пішого туризму в Гімалаях. Як правило, в цей час буває ясна погода. Снігові бурі, ймовірно, стали наслідком дії руйнівного циклону Хадхад, який прокотився над сусідньою Індією.