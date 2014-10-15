Китай заблокував доступ до англомовного сайту BBC

Глава всесвітньої служби новин корпорації Пітер Хоррокс заявив, що мова йде про навмисне цензурі сайту Бі-бі-сі та що китайській владі направлена скарга, повідомляє російська служба BBC.

Інші західні новинні сайти в Китаї залишаються доступними, як і раніше, і причина блокування Бі-бі-сі невідома.

З часу Олімпіади в Пекіні в 2008 році англомовний сайт Бі-бі-сі в Китаї був зазвичай доступний.

Однак інші служби Бі-бі-сі, в тому числі китайська, періодично зазнають блокування з самого початку своєї роботи.

Читайте такожУ Гонконзі з'явився свій "Антимайдан"Телеканал BBC World TV, як і інші міжнародні мовники, нерідко зникає з ефіру, особливо при освітленні китайських новин.

"Бі-бі-сі повідомляє об'єктивні, достовірні новини мільйонам людей по всьому світу, і спроби цензурувати надану нами інформацію лише підтверджують важливість інформування цих людей", - заявив Пітер Хоррокс.

Останній раз доступ до англомовної частини сайту Бі-бі-сі був перекритий в квітні 2012 року, коли корпорація розповідала про втечу з Китаю правозахисника Чень Гуанчена.