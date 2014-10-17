Гейґел не погрожував Росії - Пентагон

Про це заявив журналістам у четвер представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, повідомляє РИА Новости.

"У цій промові не було загрозливих заяв на адресу якої-небудь країни", - сказав він. За словами представника міністерства, ситуація навколо України і дії Росії змушують США підтримувати інфраструктуру своїх союзників в НАТО.

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На прохання журналіста пояснити, що мав на увазі Гейґел, назвавши Росію "ревізіоністською", Кірбі відповів: "Нам видається, що їх намір - повернутися назад до славних днів Радянського Союзу". На питання, яким чином РФ могла наблизитися до НАТО, коли насправді альянс наблизився до кордонів Росії за рахунок включення нових країн-членів, Кірбі відповів: "Очевидно, президент Путін так дивиться на питання, але ми на це дивимося точно не так".

"НАТО - не антиросійський альянс, це альянс безпеки... Немає причин кому-небудь дивитися на розширення як на загрозливий крок", - сказав він.