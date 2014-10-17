Поліція Гонконгу розібрала барикади демонстрантів

Перед ліквідацією укріплень кілька сотень поліцейських оточили місцевість, на якій закріпилися протестувальники.

Таким чином поліцейським вдалося впоратися з акцією протесту, яка тривала три тижні, повідомляє РБК.

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Перед початком операції поліція вказала протестувальникам, що вона буде прибирати тільки дорожні блоки, намети і все інше, що перешкоджає нормальному руху. При цьому протестувальникам пропонувалося залишитися в стороні від дороги і забрати самим свою приватну власність.

При розбиранні барикад поліція використовувала вантажівки з підйомними кранами.

У зв'язку з ліквідацією укріплень протестуючих поліція наполягає на тому, що плану по розгону протесту не було.

Протестувальники в Гонконзі вимагали демократизації виборів місцевої влади, оскільки Пекін наполягає на первинному відборі кандидатів.