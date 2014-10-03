У Гонконзі демонстранти паралізували роботу урядового комплексу

У той же час, студенти не стали робити спроб блокувати інші найважливіші адміністративні будівлі, хоча погрожували це зробити у разі невиконання їх ультиматуму до півночі.

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Глава місцевої адміністрації Лян Чжэньин відмовився йти на поводу у маніфестантів і йти у відставку. У той же час він доручив своєму заступнику - головному секретарю, людині "номер два" в уряді Керрі Лам якомога швидше вступити в діалог з лідерами протестного руху. Вітаючи початок переговорів, студенти зайняли вичікувальну позицію. Минула ніч видалася спокійною і пройшла без конфронтацій, повідомляє ТАСС.

У місті перший робочий день після дводенних свят. За свідченням кореспондента, ряди демонстрантів значно порідшали. Тим не менше, окремі групи активістів продовжують блокувати ключові вулиці в різних районах, що заважає руху транспорту. В центрі міста скасовані заняття більш, ніж у 100 школах, закрито багато офіси, магазини, деякі відділення банків.

На фондовій біржі Гонконгу відкриття ранкових торгів знову супроводжувалося падінням котирувань: індекс Хан Сен скоротився більш ніж на 240 пунктів.

У штаб-квартирі органів влади в районі Адмиралти, підходи до якої блокували демонстранти, скасовані всі поточні заходи. Працюючим там держслужбовцям велено сьогодні не з'являтися на роботу.