Біля берегів Канади зазнав катастрофи російський суховантаж

Як передає Бі-бі-сі, згідно з повідомленням міністерства оборони Канади, у корабля виникли проблеми з електроживленням, і судно дрейфує у відкритому океані біля берегів канадської провінції Британська Колумбія.

Канадська берегова охорона буксирує російський суховантаж, який втратив хід, у бік від берега.

У п'ятницю вранці на борту суховантажу відключилося електроживлення, і судно почало дрейфувати у відкритому океані. Кораблі берегової охорони поставили судно на буксир, однак небезпека краху зберігається. Планується, що судно буде доставлено в Прінс-Руперт, портове місто в провінції Британська Колумбія.

Капітан суховантажу, який отримав травму, був евакуйований на вертольоті. Інші 10 членів екіпажу залишаються на кораблі.

На борту судна знаходяться контейнери з обладнанням для видобутку вугілля, а також близько 450 т палива, призначеного для експлуатації судна.