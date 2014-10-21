У Китаї стали рідше застосовувати смертну кару
11:40, 21 жовтня 2014Світ
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Правозахисна організація Dui Hua Foundation відзначила зменшення випадків застосування вищої міри покарання в Китаї в минулому році.
REUTERS
За даними організації, минулого року в Китаї стратили 2400 чоловік, що на 20% менше, ніж у 2012 році, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Правозахисники побоюються, що в цьому році кількість страт може виявитися вище через антитерористичну операції китайської влади в провінції Сіньцзян, відомої частими зіткненнями на міжконфесійному і міжнаціональному грунті.
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Китай неодноразово піддавався критиці міжнародних організацій із захисту прав людини через занадто активне застосування смертної кари.
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