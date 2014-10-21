Швеція для пошуків невідомого підводного човна закрила повітряний простір над 30 тисячами островів

Авіакомпаніям сьогодні заборонено здійснювати польоти над майже 30 тисячами шведських островів. А цивільним човнам наказано триматися на відстані 10 кілометрів від військових кораблів. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Financial Times.

Тим часом, сотні військових вертольотів, кораблів і літаків розшукують невідому субмарину. У Швеції ці пошуки порівнюють з інцидентом, який стався у часи Холодної війни, коли в Балтійському морі також шведські військові полювали на підводний човен СРСР.

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"Оскільки операція триває, збройним силам Швеції заборонено розкривати будь-які деталі пошуків. Але командувачі мають дозвіл діяти і дотримуються інструкцій", - повідомили в міністерстві оборони Швеції.

Раніше експерти з оборони заявили, що сигнали, зафіксовані шведськими військовими в акваторії Стокгольмського архіпелагу, міг посилати російський надмалий підводний човен. На борту субмарини може перебувати спецпідрозділ.