Швеція для пошуків невідомого підводного човна закрила повітряний простір над 30 тисячами островів
Швеція закрила повітряний простір над Стокгольмським архіпелагом через продовження пошуків невідомої субмарини, яка може належати Росії.
Авіакомпаніям сьогодні заборонено здійснювати польоти над майже 30 тисячами шведських островів. А цивільним човнам наказано триматися на відстані 10 кілометрів від військових кораблів. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Financial Times.
Тим часом, сотні військових вертольотів, кораблів і літаків розшукують невідому субмарину. У Швеції ці пошуки порівнюють з інцидентом, який стався у часи Холодної війни, коли в Балтійському морі також шведські військові полювали на підводний човен СРСР.
Читайте такожУ Нідерландах спростували версію про голландський підводний човен у територіальних водах Швеції
"Оскільки операція триває, збройним силам Швеції заборонено розкривати будь-які деталі пошуків. Але командувачі мають дозвіл діяти і дотримуються інструкцій", - повідомили в міністерстві оборони Швеції.
Раніше експерти з оборони заявили, що сигнали, зафіксовані шведськими військовими в акваторії Стокгольмського архіпелагу, міг посилати російський надмалий підводний човен. На борту субмарини може перебувати спецпідрозділ.