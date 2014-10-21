Швеція розширила зону пошуку російського підводного човна

Хоча прем'єр міністр Швеції переконує, що приводу для надзвичайного занепокоєння поки немає, але в парламенті вже звучать заклики збільшити фінансування оборони країни, повідомляє ТСН.

Читайте такожШвеція для пошуків невідомого підводного човна закрила повітряний простір над 30 тисячами островівРазом з тим, у шведських військово-морських силах підкреслюють, що вони не знають, де точно знаходиться іноземна субмарина. У військових є лише припущення. Головною задачею, якщо справді знайдеться російська субмарина, називають не потопити її, а "з'ясувати, що відбувається".

На даний момент у пошуковій операції задіяні безпрецедентні сили. Кораблі, вертольоти, сухопутні війська. Загалом - дві сотні військових.