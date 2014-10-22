ФБР затримало американок-підлітків, які планували вступити в ряди ісламістів у Сирії
07:28, 22 жовтня 2014Світ
0 0
Федеральне бюро розслідувань США заявило про затримання в Німеччині трьох американських дівчат-підлітків, які планували вступити в ряди бойовиків так званої "Ісламської держави".
REUTERS
Як передає Fox News з посиланням на джерело в правоохоронних органах, дівчат затримали у Франкфурті.
У зв'язку з тим, що затримані не досягли 18-річного віку, очікується, що вони не постануть перед судом. Як зазначається, дві дівчини мають сомалійські коріння, одна - суданські. Всі дівчата зараз доставлені додому, у штат Колорадо.
Читайте такожУ Пентагоні готуються до можливої здачі Кобані джихадистамВ той же час, як повідомляє ABC, дівчата планували дістатися до Сирії, де збиралися поповнити ряди новобранців ісламістських бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter