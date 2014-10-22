ФБР затримало американок-підлітків, які планували вступити в ряди ісламістів у Сирії

Як передає Fox News з посиланням на джерело в правоохоронних органах, дівчат затримали у Франкфурті.

У зв'язку з тим, що затримані не досягли 18-річного віку, очікується, що вони не постануть перед судом. Як зазначається, дві дівчини мають сомалійські коріння, одна - суданські. Всі дівчата зараз доставлені додому, у штат Колорадо.

Читайте такожУ Пентагоні готуються до можливої здачі Кобані джихадистамВ той же час, як повідомляє ABC, дівчата планували дістатися до Сирії, де збиралися поповнити ряди новобранців ісламістських бойовиків.