Шведи знайшли ще один іноземний підводний човен в своїх водах

Про це повідомляє «Європейська правда» с посиланням на місцеве видання SVD.

Шведські військові встановили контакт з кількома підводними об'єктами у територіальних водах країни. "Я хочу повідомити, що було зафіксовано два об'єкти, про які повідомили цивільні, і ці спостереження достатньо цікаві, щоб почати роботу з вивчення ситуації", - повідомив адмірал Андерс Гренштад.

Він розповів, що зараз на ймовірному місці перебування об'єктів зосереджені значні сили флоту країни. Підозрілі об'єкти лежать на дні, на відстані кількасот метрів один від одного, і не рухаються.

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Головнокомандувач збройних сил Швеції Сверкер Горансон пообіцяв застосувати військову силу, якщо буде знайдено новий підводний човен.

"Я не заздрю тим, хто зараз перебуває там, у наших територіальних водах. І я вважаю цілком доцільним застосувати військову силу", - заявив Горансон.

Наразі офіційні особи уникають називати країну, човен якої шукають поблизу Стокгольма.