КНДР закриє кордон для туристів з усіх країн через Еболу

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Reuters. Інформація надійшла від туристичних операторів, які працюють з країною, що ізолювала себе від зовнішнього світу .

"Ми отримали офіційні новини від наших партнерів в КНДР, що з завтрашнього дня буде заборонений в'їзд туристам з будь-якої країни, незалежно, де вони нещодавно перебували", - говорить представник китайського туроператора Young Pioneer Tours Гарет Джонсон.

"Поки не ясні тимчасові терміни заборони. Ми сподіваємося до кінця року прийняти три запланованих тура", - зазначає представник північнокорейської фірми Koryo Tours Нік Боннера.

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Раніше влада КНДР мала намір посилити заходи по виявленню ознак вірусу у прибулих в країну туристів. Однак випадки зараження вірусу Ебола не були зафіксовані в країні.

Як відомо, вірус лихоманки Ебола стрімко поширюється в Західній Африці. За інформацією ВООЗ, кількість заражених вже становить понад 9800 чоловік, близько 4,5 тисяч людей померли. Вірус поширився вже в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує.