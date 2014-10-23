ЄС виділив понад 24 млн євро на пошуки вакцини проти Еболи

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії, передає ТАСС.

"Ми оголосили сьогодні про виділення €24,4 млн з бюджету ЄС на термінові потреби по дослідженню вірусу Ебола. Ці кошти спрямовуються на фінансування п'яти програм з клінічного дослідження потенційної вакцини, випробування вже існуючих вакцин і розробку нових вакцин для лікування вірусу Ебола", - зазначили в ЄК.

У прес-службі підкреслили, що ці гроші з бюджету Євросоюзу будуть надані за прискореною процедурою, щоб почати роботу як можна швидше.

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"Ми знаходимося в гонці з часом, у зв'язку з вірусом Ебола, тому, з одного боку, ми повинні реагувати швидко, з іншого - мати довгострокову відповідь на цю проблему. Тому я щасливий оголосити про виділення €24,4 млн, які допоможуть прискорити деякі найбільш перспективні дослідження по розробці вакцин і методів лікування від цього вірусу", - сказав голова ЄК Жозе Мануель Баррозу.

Як відомо, вірус лихоманки Ебола стрімко поширюється в Західній Африці. За інформацією ВООЗ, кількість заражених вже становить понад 9800 чоловік, близько 4,5 тисяч людей померли. Вірус поширився вже в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує.