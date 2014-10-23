НАТО: російський літак був перехоплений над Балтикою
16:20, 23 жовтня 2014Світ
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Керівництво НАТО повідомило про перехоплення над Балтійським морем російського літака-шпигуна.
Іл-20 / Sergey Krivchikov Airliners.net
Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті Північноатлантичного альянсу, інцидент стався у вівторок, 21 жовтня.
За даними НАТО, Іл-20 летів із Калінінграда і увійшов в повітряний простір Естонії на менш ніж хвилину, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Російська сторона заявила, що літак здійснював навчальний політ над нейтральними водами і не заходив у повітряний простір Естонії.
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