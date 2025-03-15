Він відповідав за організацію операцій, матеріально-технічне забезпечення та планування дій ІДІЛ по всьому світу.

Американські сили ліквідували високопоставленого лідера ІДІЛ в Іраку. За інформацією офіційних представників двох країн, американські війська, що співпрацюють з іракською розвідкою та службами безпеки, йдеться про Абдаллу Маккі Мусліх аль-Ріфаї, також відомого під псевдонімом "Абу Хадіджа", пише CNN.

Оль-Ріфаї був ключовим діячем ІДІЛ, "заступником халіфа" і "одним з найнебезпечніших терористів в Іраку та світі", як заявив прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані.

У п'ятницю президент Дональд Трамп опублікував у соцмережах повідомлення, в якому зазначив:

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"Лідера-втікача ІДІЛ в Іраку було вбито. За ним невпинно полювали наші відважні бійці. Його жалюгідне життя було припинено разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та курдським регіональним урядом. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!"

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що "глобальний лідер ІДІЛ №2, керівник глобальних операцій і делегованого комітету Емір" був убитий разом з іншим оперативником ІДІЛ під час точного удару в провінції Аль-Анбар в четвер.

За словами CENTCOM, американські та іракські війська знайшли мертвих двох членів ІДІЛ на місці удару. Обидва були "вдягнені в нерозірвані" жилети смертника "і мали кілька видів зброї". Абу Хадіджу впізнали завдяки ДНК, яке було зібрано під час попереднього рейду, коли йому вдалося втекти.

Абу Хадіджа, як лідер ІДІЛ в Іраку та Сирії, відповідав за організацію операцій, матеріально-технічне забезпечення та планування дій ІДІЛ по всьому світу. Він також керував частиною фінансів цієї терористичної організації.

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані у своїй заяві на X підкреслив, що "іракці продовжують свої вражаючі перемоги над силами темряви та тероризму".

ІДІЛ та її діяльність сьогодні

Нагадаємо, що 8 грудня 2024 року американські війська завдали десятки високоточних авіаційних ударів по таборах ІДІЛ у центральній Сирії. Американські військові вдарили по 75 цілях, застосувавши різні засоби Військово-повітряних сил.

Крім того, 2023 року США ліквідували в Сирії одного з лідерів ІДІЛ, який готував теракти в Європі. Терорист і ще двоє озброєних людей були ліквідовані під час вертолітного рейду армії США.

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