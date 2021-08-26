Олексій Навальний оцінив ризик того, що його вб'ють у в'язниці.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в російській колонії, дав перше інтерв’ю за час перебування в ув’язненні.

Він письмово відповів на запитання газети The New York Times, що зайняло 54 сторінки. На сайті Навального опублікували всі питання і відповіді, які він дав російською мовою.

Олексій Навальний оцінив ризик того, що його вб'ють у в'язниці.

"Довгі роки я повинен був виправдовуватися, відповідаючи на запитання "чому вас досі не вбили?" і "чому вас не посадили?". Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки, я повинен оцінювати ймовірність своєї смерті в тюрмі. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% – або вб’ють, або не вб’ють", - зазначив Навальний.

Він також розповів про свій типовий день у колонії і ставлення до нього співробітників. За його словами, все організовано так, щоб він цілодобово перебував під максимальним контролем.

"Моє життя – це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог. Із в’язниці дуже добре видно, чому жоден "національний проект" Путіна не увінчався успіхом. Господи, та вони навіть проект "давайте вб’ємо Навального" не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Втім, не хотілося б, щоб це стало першим проектом Путіна, доведеним до кінця", – додав політик.

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Арешт і вирок у справі Олексія Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "новачком" влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Автор: Олег Давигора