США все ж продовжить деякі гуманітарні програми.

Офіс управління та бюджету Білого дому скасував замороження федеральної допомоги, знявши обмеження на фінансування деяких гуманітарних програм, зокрема, для України.

"Меморандум OMB M-25-13 скасовано. Якщо у вас є питання щодо реалізації виконавчих указів президента, будь ласка, зв'яжіться з юрисконсультом вашого агентства", - ідеться в меморандумі, який було отримано CNN від представника адміністрації президента США Дональда Трампа.

Оновлено. 21:23. Білий дім спростував повідомлення про скасування заморозки федерального фінансування. В адміністрації Трампа заявили, що введена президентом заборона залишається чинною.

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Що відомо про попереднє рішення щодо гуманітарних програм

Бюджетне управління Білого дому раніше розпорядилося призупинити надання федеральних грантів і позик. Це викликало плутанину і тривогу, незважаючи на запевнення Білого дому, що указ не є настільки всеосяжним, як може здатися.

"Федеральні агентства повинні тимчасово призупинити всі дії, пов'язані із зобов'язаннями або розподілом будь-якої федеральної фінансової допомоги", - написав виконувач обов'язків директора Офісу управління та бюджету Білого дому Метью Вет.

Уже у вівторок федеральний суддя тимчасово заблокував частину заморозки федеральної допомоги, ініційованої адміністрацією Трампа.

Інші новини про обмеження іноземної допомоги з боку США

Раніше УНІАН повідомляв про заяву Пентагону щодо того, чи торкнувся б України указ Трампа про призупинення міжнародної підтримки, чи ні. Зазначається, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які були оформлені адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена, залишаються чинними.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) теж пояснили, торкнулося це України чи ні.

Дві основні програми - PDA (Presidential Drawdown Authority) і USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), через які виготовляють і постачають зброю для України, продовжують працювати без змін.

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