Військова допомога продовжується за пакетами, які були ухвалені раніше.

Розпорядження Державного департаменту США про призупинення допомоги іноземним державам не стосуються військової підтримки України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД). За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, підтримка обороноздатності України зі сторони США залишається незмінною.

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше", – повідомив керівник Центру.

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Згідно з інформацією, дві основні програми – PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), через які виготовляється та постачається зброя для України, продовжують працювати без змін.

Тимчасове припинення іноземної допомоги від США: що відомо

Американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва, пише видання Politico.

При цьому журналіст Остап Яриш стверджує, що в Пентагоні зазначили, що указ не стосується військової допомоги Україні. "В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується", - зазначив він.

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