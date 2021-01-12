Він заперечував еволюцію та заснував культ зі своїми трактуваннями Корану.

Суд з особливо тяжких справ Стамбула засудив до 1075 років в'язниці турецького письменника, проповідника і телеведучого Аднана Октара.

Читайте такожДушив та ґвалтував: в Японії стратять "вбивцю з Twitter", на рахунку якого дев'ять жертвПро це повідомляє телеканал NTV.

Відомого євангеліста звинувачують в цілій низці тяжких злочинів, серед яких: сексуальне насильство, в тому числі над неповнолітніми, викрадення, незаконний збір приватної інформації, порушення податкового та антитерористичного законодавства, відмивання грошей, шпигунство і не тільки.

У справі Октара проходять 236 підозрюваних. 78 з них вже отримали до 12 років позбавлення волі кожен за участь у "злочинній організації Октара". Він і понад 160 його прихильників були заарештовані в липні 2018 року.

Аднан Октар: що відомо про проповідника

Останні 40 років Аднан Октар розвивав вчення, яке називав "ісламським креаціонізмом". Воно заперечує еволюційну теорію Дарвіна, сперечається з марксизмом і комунізмом, а також містить масу власних трактувань Корану.

Навколо них в останні роки виник релігійний культ, який Аднар підкріплював проповідями на власному телеканалі. Ефіри викликали критику частини громадськості, в тому числі через появу в них дівчат у відвертому одязі.

Також Октар написав понад 300 книг, перекладених на 76 мов. Найпопулярніша з них - "Атлас походження", яку тисячними екземплярами поширював в країні та за кордоном, зокрема у США.

У 1990-х створив дві організації: "Фонд наукових досліджень" і "Фонд охорони національних цінностей", - діяльність яких була предметом розслідувань у низцісудових процесів.

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Автор: УНІАН