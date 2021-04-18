Черльз Гешке помер у віці 81 року.

У США помер один із засновників компанії-розробника програмного забезпечення Adobe Inc. Чарльз Гешке.

Про це повідомляє прес-служба Adobe.

Як повідомляється, Гешке помер у п'ятницю в оточенні своєї сім'ї у віці 81 року. У нього залишилися дружина Ненсі Гешке і троє його дітей.

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Чарльз Гешке став співзасновником Adobe в 1982 році разом з колегою з Xerox Джоном Варноком. Їх першим продуктом був Adobe PostScript, ключова технологія, яка викликала революцію настільних видавничих систем.

Чарльз Гешке був головним операційним директором Adobe з 1986 року по 1994 рік і президентом з 1989 року до своєї пенсії в 2000 році.

На знак визнання технічних досягнень доктор Гешке був нагороджений престижною Національною медаллю За технології та інновації, премією комп'ютерного підприємця від комп'ютерного товариства IEEE і почесною медаллю Американської асоціації електроніки.

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Автор: Катерина Лиманська