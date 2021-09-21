В результаті інциденту вогнепальні поранення отримали три особи.

В американському штаті Пенсільванія чоловік відкрив вогонь по натовпу друзів і родичів, які прийшли на день народження дитини.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався на дитячому святі через подарунки. За словами шерифа, сімейний конфлікт швидко переріс у бійку, а потім - у перестрілку. Чоловік дістав дев'ятиміліметровий напівавтоматичний пістолет і три рази вистріли у натовп з приблизно 25 друзів і родичів.

В результаті інциденту поранення отримали три особи: 23-річний чоловік, 19-річна жінка і 16-річний хлопчик. Їх доставили в лікарні Піттсбурга з вогнепальними пораненнями.

Коли прибули поліцейські, стрілок здався. Його доставили в міську в'язницю, де в той же день йому повинні були пред'явити звинувачення.

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Нагадаємо, в американському штаті Вірджинія сталася стрілянина в школі.

Інцидент стався в школі Heritage. За даними джерел, вогнепальні поранення отримали щонайменше двоє осіб. Постраждалих госпіталізували, їхньому життю ніщо не загрожує.

Учнів школи евакуювали. Інформації про нападника поки немає. На цей час поліція проводить розслідування.

Автор: Денис Прядко