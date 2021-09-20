За даними джерел, вогнепальні поранення отримали щонайменше двоє осіб.

В американському штаті Вірджинія сталася стрілянина в школі.

Про це повідомляє NBC12.

Інцидент стався в школі Heritage. За даними джерел, вогнепальні поранення отримали щонайменше двоє осіб. Постраждалих госпіталізували, їхньому життю ніщо не загрожує.

Учнів школи евакуювали. Інформації про нападника поки немає.

На цей час поліція проводить розслідування.

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Стрілянина в Пермському університеті: подробиці

Вранці 20 вересня в Росії озброєний хлопець напав на людей в Пермському державному університеті. Він відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус навчального закладу і всього зробив не менше 30 пострілів з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру, легально купленої в травні.

В результаті стрілянини 4 особи загинули, 24 отримали поранення.

Нападника затримали, хоча спочатку повідомлялося, що його вбили. У мережі з'явилося відео моменту, як його поранили.

Як з'ясувалося, стрілянину почав 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Перед подією він залишив у соцмережі пост, попросивши не вважати його дії терактом. "Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху", - написав хлопець.

За словами очевидців, під час стрілянини в університеті не спрацювала тривога.

Автор: Денис Прядко