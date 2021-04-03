Ноа Грін, підозрюваний у тарані Капітолію США, вважав, що його контролює держава.

25-річний житель американського штату Індіана Ноа Грін, підозрюваний в тарані огорож біля будівлі Капітолію США, вважав, що його контролює держава.

Про це повідомляє CNN.

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Менш ніж за дві години до нападу Грін опублікував у себе в Instagram сторіз з посиланням на звернення лідера політичного і релігійного руху "Нація ісламу" Луїса Фаррахана.

Фаррахан заявляв, що ЦРУ, ФБР та інші відомства США завдавали йому "жахливих недуг".

Ноа Грін прокоментував відео, сказавши що "страждав від численних проникнень в будинок, отруєнь, нападів, неавторизованих операцій в госпіталі, маніпулювання свідомістю".

17 березня Ноа Грін повідомив у Facebook що "зазнав найбільших, немислимих випробувань у житті".

Після цього він опублікував сертифікат, що підтверджує пожертву "Нації Ісламу" на суму $1085, і відеозаписи виступів Фаррахана.

Інцидент біля Капітолію: що відомо

2 квітня 2021 року невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, в тому числі та водій, отримали поранення.

Після Тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських в нього вистрілив.

Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували.

За даними ЗМІ, нападником виявився 25-річний Ноа Грін. Американець цікавився діяльністю націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".

3 квітня 2021 року в лікарні помер один з поліцейських, постраждалих внаслідок тарану Капітолю у США.

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Автор: Олена Коваленко