Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі з 1 липня став генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Каволі змінив на цій посаді командувача силами НАТО в Європі Тода Уолтерса, який пропрацював на ній три роки.

"Я мав за честь перебувати у ваших лавах останні чотири з половиною роки, і я вдячний, що матиму змогу й надалі це робити. Разом ми йтимемо у світле майбутнє", – заявив Каволі.

Згідно з офіційною біографією, Кристофер Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США за фахом біолога і з 1987 року служив у лавах Збройних сил США.

Наприкінці 1990-х років Каволі служив у Боснії та Герцеговині в межах миротворчої місії НАТО, пізніше брав участь у війні в Афганістані. Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США та наукової діяльності в Національному інституті оборони.

Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

Як повідомляв УНІАН, про призначення Каволі стало відомо 3 травня. За даними американського Міноборони, кандидатуру Каволі висунув президент США Джо Байден, в Альянсі її також погодили.

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