Саміт, що завершився, відзначений дуже важливим кроком, що стосується приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про одностайне рішення держав-членів НАТО посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Про це Макрон заявив на пресконференції після завершення в Мадриді саміту НАТО, пише BFM TV.

Президент Франції також оголосив про плани посилення французької військової присутності на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. "Ми ухвалили рішення про військове посилення на східному фланзі НАТО", - повідомив Макрон.

Він також заявив, що саміт, що завершився, відзначений дуже важливим кроком, що стосується приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО, на яке отримано згоду Туреччини.

"Це рішення зміцнить їхню безпеку і дасть змогу зробити значний внесок у нашу колективну позицію і нашу європейську безпеку. Я дякую Туреччині за те, що вона приєдналася до консенсусу, що поважає суверенний вибір", - сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, лідери Альянсу у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

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