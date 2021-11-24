Подія відбудеться 9-10 грудня онлайн.

Держдеп США опублікував повний перелік країн, яких запросили взяти участь у віртуальному "Саміті лідерів за демократію".

Про це йдеться на сайті відомства.

Серед запрошених, зокрема, й Україна. Всього у списку десятки країн світу, в тому числі Польща, Чехія, Естонія, Фінляндія, Латвія. Проте ні Росії, ні Китаю у переліку немає.

Форум покликаний стати майданчиком для обговорення "викликів, з якими стикається демократія".

Читайте такожУ Пентагоні відповіли на закиди Шойгу про "репетицію ядерного удару по Росії"Подія відбудеться 9-10 грудня онлайн.

Демократія – єдина політична система, як зауважували в США, здатна захищати права людини: для авторитарних режимів будь-якої форми – відкрита критика правлячої партії є фундаментальною загрозою.

У центрі уваги учасників саміту будуть перебувати зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини.

Адміністрація Байдена розглядає саміт як побудову стратегії зі зміцнення і захисту демократії від авторитаризму.

На думку Білого дому, створення глобальної коаліції демократій може протистояти підйому КНР і триваючій агресії Росії.

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Автор: Яна Ставська